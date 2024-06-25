На петербургского полицейского завели уголовное дело из-за избиения задержанного

В Петербурге задержали сотрудника 19 отдела полиции (Тихорецкий проспект, 14к2), о чем 25 июня сообщает региональное управление СК. На оперуполномоченного завели дело о превышении должностных полномочий (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК).

Правоохранителя подозревают в грубом обращении с задержанным за административное правонарушение. В апреле в полицейском участке мужчина был избит ногами.

При обыске у полицейского изъяли холодное оружие, наручники и "предметы, похожие на патроны". В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру