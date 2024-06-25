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Новости 15:50

Рекультивацию полигона "Новоселки" приостановили

фото ЗакС политика Рекультивацию полигона "Новоселки" приостановили

Петербургские экоактивисты получили ответ от комитета по благоустройству, касающийся судьбы полигона "Новоселки" в Левашово. Работы на данный момент не ведутся, о чем 25 июня сообщает движение "Зеленый фронт". Контракт Смольного с подрядчиком был расторгнут.

Чиновники указали на потребность в корректировке проекта рекультивации. К сегодняшнему дню укрытие и формирование откосов выполнено на 70%. Кроме того, поставлено оборудование станции очистки сточных вод. В настоящее время объект содержат сотрудники ГКУ "ЦКБ".

В комитете подтвердили, что в конце мая на территории полигона горел мусор. По мнению активистов, следует найти ответственных за приостановку рекультивации объекта, которая представляется "Зеленому фронту" дорогостоящей.

фото: pixabay


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