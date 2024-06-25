Рядом со станцией метро "Пионерская" построят крупную школу

На севере Петербурга, во дворах жилого комплекса "Приморский квартал" (угол Коломяжского и Богатырского проспектов) построят школу на полторы тысячи учеников, которые будут поделены на 60 классов. Об этом 25 июня сообщает комитет по строительству. Девелопер "Мегалит – Охта Групп" получил разрешение на старт работ.

Столовая способна будет единовременно принять 750 учащихся. Актовый зал рассчитан на 900 человек. Проект также включает в себя создание библиотеки и мастерских.

Возле здания школы, которое будет иметь 3-4 этажа, разместят огороженные футбольное поле и площадки для игры в баскетбол и волейбол.

фото: gov.spb.ru