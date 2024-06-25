Чиновники призвали петербуржцев остерегаться борщевика

Петербургский комитет по здравоохранения 25 июня предупредил горожан о повышенной опасности борщевика в солнечные дни. Пресс-служба комитета заявила, что растение способно причинить ожоги 3 степени. Летом следует избегать любого контакта с ним.

Если ядовитый сок попал на кожу, то требуется тут же промыть пораженный участок и обернуть его марлевой повязкой, обратиться за врачебной помощью и двое суток не выходить на открытое солнце.

Вред, полученный от столкновения с борщевиком, может проявиться не сразу. В наиболее сложных случаях пострадавшие нуждаются в лечении в условиях реанимации.

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