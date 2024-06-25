В Госдуму внесли инициативу, обязывающую депутатов согласовывать выезд за границу

Депутаты Государственной думы в ближайшее время рассмотрят новый законопроект, по которому им, а также сенаторам придется в обязательном порядке согласовывать с другими органами власти выезд за границу. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба нижней палаты.

В случае, если будет произведен несанкционированный выезд, членам Федерального собрания грозит досрочное лишение полномочий.

"В течение последних лет органы безопасности зафиксировали более тысячи разведывательных акций зарубежных спецслужб, включая провокации и попытки вербовки с элементами шантажа российских граждан", - гласит комментарий ко внесенной инициативе одного из ее авторов, главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Единоросс также напомнил, что многие его коллеги заочно арестованы или приговорены украинскими судами. Из этого, по мнению депутата, следует, что законопроект нужен как для безопасности секретных сведений, так и для государственных деятелей, ими обладающих.

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