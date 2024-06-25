Хозяйку петербургского бара признали виновной в оскорблении чувств верующих

В Петербурге мировой судья назначил штраф хозяйке бара S’aint Софи Носковой-Аврамович в рамках дела об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). С нее взыскали 30 тысяч рублей, о чем 25 июня сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Питейное заведение находится на Загородном проспекте. На его интерьеры и дизайн меню пожаловался один из гостей, испытавший, согласно его заявлению, моральные страдания от увиденного.

Суд счел, что некоторые элементы оформления, будучи антихристианскими по своей сути, неотличимы от религиозных символов и атрибутов. Упоминаются, в частности, неоновый крест, а также изображение казненного Христа в контексте распития алкогольных напитков. Таким образом, по решению судьи, Носкова-Аврамович выразила явное неуважение к обществу.

Фигурантка признала вину, раскаялась и рассказала на заседании о своей любви к Богу.

Фото: ЗАКС.Ру