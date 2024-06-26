В Петербурге возбудили десять уголовных дел о незаконном обороте алкоголя

Петербургские полицейские завершили рейды по точкам производства и сбыта контрафактного алкоголя, продлившиеся десять дней. Как сообщает 26 июня региональный главк МВД, итогом мероприятий стало возбуждение десяти уголовных дел, связанных с нелегальной реализацией спиртных напитков.

В ходе рейдов были закрыты три подпольных цеха во Фрунзенском районе и в Тосненском районе Ленобласти.

Силовики конфисковали 45 тысяч литров продукции сомнительного качества, в том числе в канистрах. Значительная ее часть предназначалась для сбыта в так называемых "наливайках" - точках в жилых домах, где алкоголь разливают и распивают в ночное время. В ГУ МВД отметили, что такие заведения популярны либо у маргиналов, либо желающих "догнаться", и что обе категории граждан обращают мало внимания на качество напитка. В ходе проверочных мероприятий закрыли около 20 "наливаек".

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти