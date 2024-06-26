По делу о приставаниях к школьнице в петербургском метро задержали мигранта

В Петербурге возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, произведенных в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 132 УК). Об этом 26 июня сообщает управление Следственного комитета по региону.

Фигурантом стал 31-летний уроженец Узбекистана. На этой неделе, по версии следствия, он пытался приставать к 16-летней девушке в вагоне метро на "оранжевой" ветке. Задержанному иностранцу уже предъявлено обвинение.

В телефоне молодого мужчины нашли порнографические материалы, которые, по мнению СК, свидетельствуют о наличии у него девиаций.

Фото: ЗАКС.Ру