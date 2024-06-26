Заседание ЗакСа началось с минуты молчания по погибшим в Севастополе и Дагестане

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 26 июня начали свое последние заседание в парламентском сезоне с минуты молчания в память о погибших в результате терактов в Севастополе и Дагестане, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- В минувшее воскресенье на нашу страну были совершены две жестокие террористические атаки. В Севастополе и Дагестане погибли люди, ранено более полутора сотен человек, среди которых много детей. В пострадавших регионах объявлен траур. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания, - обратился к депутатам спикер парламента Александр Бельский.

Напомним, по данным Минобороны, днем 23 июня была предпринята атака пятью ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами. Четыре из них были перехвачены, а пятая была взорвана в воздухе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил вечером 23 июня, что погибли четыре человека, ранения получили более 150 человек. В Дагестане 23 июня неизвестные напали на православные храмы и синагоги. В результате этого теракта погиб 21 человек.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру