Бельский подвел итоги парламентского сезона

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на заседании 26 июня подвел итоги очередного парламентского сезона, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сегодня у депутатов последнее заседание перед уходом на "каникулы" - в следующий раз они соберутся в сентябре. Всего за год работы депутаты провели 51 заседание и приняли порядка 450 нормативно правовых актов.

Среди наиболее важных рассмотренных документов, по мнению Бельского: Генеральный план, бюджет на 2024 и последующие годы, а также меры поддержки для участников СВО, материнства, семей. Еще спикер отметил норму о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войне ко Дню Победы.

Сразу после окончания заседания депутатов председатель Бельский в торжественной обстановке подпишет вместе с губернатором Александром Бегловым совместный план законопроектной работы на 2024-2025 годы.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру