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Новости 11:04

Бельский подвел итоги парламентского сезона

фото ЗакС политика Бельский подвел итоги парламентского сезона

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на заседании 26 июня подвел итоги очередного парламентского сезона, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сегодня у депутатов последнее заседание перед уходом на "каникулы" - в следующий раз они соберутся в сентябре. Всего за год работы депутаты провели 51 заседание и приняли порядка 450 нормативно правовых актов. 

Среди наиболее важных рассмотренных документов, по мнению Бельского: Генеральный план, бюджет на 2024 и последующие годы, а также меры поддержки для участников СВО, материнства, семей. Еще спикер отметил норму о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войне ко Дню Победы. 

Сразу после окончания заседания депутатов председатель Бельский в торжественной обстановке подпишет вместе с губернатором Александром Бегловым совместный план законопроектной работы на 2024-2025 годы. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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