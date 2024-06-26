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Новости 12:15

Желавший сдать мандат коммунист Будеев решил остаться в ЗакСе Ленобласти

фото ЗакС политика Желавший сдать мандат коммунист Будеев решил остаться в ЗакСе Ленобласти

Депутат Закобрания Ленинградской области от КПРФ Вадим Будеев передумал отказываться от мандата, о чем 26 июня пишет издание 47news. Законотворец рассказал, что получил много обращений от жителей, которые убедили его не прекращать работу досрочно. Для коммуниста это стало неожиданностью.

"Видимо, далеко не все депутаты работают с населением так активно, а я стараюсь это делать. Некоторые даже плакали, когда звонили", - рассказал политик.

Ранее в декларации жены Будеева было замечено нарушение: она в положенный срок не продала акции иностранных компаний. Стремление 41-летнего представителя КПРФ уйти из парламента было связано именно с этим обстоятельством. Сейчас ему представляется, что выявленное нарушение было не слишком существенным. Будеев рассчитывает, что депутатская комиссия придет к тому же мнению.

фото: lenoblzaks.ru


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