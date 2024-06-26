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Министр юстиции посетил открытие памятника юристу Кони в Петербурге

фото ЗакС политика Министр юстиции посетил открытие памятника юристу Кони в Петербурге

В день открытия Петербургского международного юридического форума перед зданием РНБ в Московском районе открыли памятник знаменитому юристу Анатолию Кони. Минувшей зимой исполнилось 180 лет со дня его рождения.

На церемонию, в частности, приехали губернатор Александр Беглов и министр юстиции Константин Чуйченко, передает 26 июня пресс-служба Смольного. Глава города назвал правоведа великим петербуржцем. Скульптура, по мнению Беглова, станет для посещающих библиотеку студентов символом "кристальной честности и жизни по совести". В свою очередь, Чуйченко охарактеризовал ученого как "икону профессионального мастерства".

В рамках одного из самых знаменитых уголовных дел, связанных с Кони, суд в 1878 году оправдал революционерку Веру Засулич.

фото: gov.spb.ru


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Беглов Александр Дмитриевич 




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