Беглов и Бельский подписали план совместной работы на 2024-2025 год

В ротонде Мариинского дворца 26 июня состоялась торжественная церемония подписания совместного плана законопроектной работы Заксобрания и губернатора, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ на 2024-2025 парламентский год подписали спикер парламента Александр Бельский и глава города Александр Беглов.

- Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, хочу вас поблагодраить за сотрудничество. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые депутаты, мы ощущаем вашу поддержку. Это не значит, что мы по всем вопросам соглашаемся, но тем не менне, в результате нашего диалога мы приходим к оптимальным решениям, - сказал Беглов.

Кроме депутатов 26 июня в Заксобрание приехали члены правительства и главы комитетов. После церемонии они все отправились в сад Мариинскоого дворца. Сегодня было последнее заседание Заксобрания в этом парламентском сезоне. В следующий раз депутаты встретятся уже после выборов - 18 сентября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру