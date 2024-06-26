На 80-летие Зюганов получил от Путина звание Героя Труда

В среду 26 июня свое 80-летие празднует бессменный руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. По случаю круглой даты его наградил президент Владимир Путин, присвоив звание Героя Труда. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, лидер коммунистов внес большой вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.

Праздник не остался в стороне и от Центризбиркома. Утром в официальном Telegram-канале ведомства появилась новость о награждении политика медалью ЦИК "За содействие в организации выборов".

Кроме того, поздравительную телеграмму главе КПРФ направил петербургский губернатор Александр Беглов.

"Яркий талант политика, истинный патриотизм и твердая гражданская позиция снискали Вам заслуженный авторитет россиян", - говорится в тексте, опубликованном на сайте Смольного.

Зюганов был членом всех созывов Госдумы с 1993 года и четыре раза баллотировался в президенты. В последних двух президентских кампаниях он не участвовал как кандидат.

Фото: ЗАКС.Ру