Макаров выступил с речью на заседании ЗакСа Ленобласти

Бывший спикер петербургского Заксобрания, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Макаров ("Единая Россия") выступил 26 июня с речью в парламенте Ленинградской области. На заседание он прибыл по поручению спикера Думы Вячеслава Володина для награждения депутата Вадима Густова почетным знаком за вклад в развитие парламентаризма.

Густов в 1996-1998 годах занимал должность губернатора Ленобласти. Полномочия он сложил досрочно в связи с переходом на пост первого зампреда правительства. Так он проработал до 1999 года.

Выступление Макаров начал с того, что передал Густову приветы от бывших коллег по кабмину.

"Самое сложное — это был рубеж XX и XXI веков, когда Россия была отдана на растерзание международным террористическим бандам. И благодаря только действиям нашего президента, национального лидера Владимира Владимировича Путина, правительства [бывшего премьер-министра Евгения] Примакова, <...> мы удержали эту ситуацию и Россия вышла на магистральный путь, став великой державой", — обратился к событиям прошлого Макаров.

В своей речи Макаров назвал "самым большим счастьем для депутата" помощь людям и реализацию имеющихся планов. "Мы ж понимаем, что парламент, где вы сейчас депутат, это мощная точка опоры, прежде всего для простого человека", — использовал он в обращении к Густову свою излюбленную формулу, нередко звучавшую прежде в его выступлениях в петербургском ЗакСе.

Рассуждая о помощи людям, Макаров обратился к вопросу газификации российских территорий. "Это то, что обсуждается, то, что важно для всех в России, для всех регионов. То, что делает Сергей Вадимович [Густов, гендиректор ООО "Газпром межрегионгаза"], ваш сын, это достойно примера не только для России, но даже для всего мира. Это действительно та самая помощь людям, о которой мы говорим", — поделился мнением депутат.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции заседания Законодательного собрания Ленинградской области