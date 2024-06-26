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На Наличной улице прорвало трубу во время проведения гидравлических испытаний

фото ЗакС политика На Наличной улице прорвало трубу во время проведения гидравлических испытаний

В Василеостровском районе Петербурга из-за испытаний теплосетей произошел прорыв воды, об этом 26 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на Наличной улице в рамках гидравлических испытаний АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

В стороны полетели камни, которые не смогли сдержать воду под землей. По словам одного из очевидцев, пострадал только автомобиль, который стоял неподалеку.

Согласно кадрам, опубликованным изданием, струя воды забила из-под земли и превысила по высоте пятиэтажный дом.

Фото: ЗАКС.Ру


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