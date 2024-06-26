Петербурженку оштрафовали за проезд на электросамокате с детьми по пешеходному переходу

Петербурженка получила штраф и блокировку от кикшерингового сервиса из-за поездки на одном самокате с двумя детьми, об этом 26 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании Whoosh.

Помимо этого, женщина вместе с ними пересекла пешеходный переход на самокате. Нарушительницу засняли на Малом проспекте В.О. пользователи социальных сетей и выложили в интернет.

Пост в одной из групп про районы Петербурга увидели представители компании Whoosh. Там поездку проверили, выписали штраф в размере 5 тысяч рублей и заблокировали аккаунт.

На данный момент, по данным Whoosh, с начала сезона 2024 года в Петербурге выписано более 2,9 тысяч штрафов за нарушения правил движения на электросамокате и заблокировано более 17,5 тысяч аккаунтов.

Фото: ЗАКС.Ру