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Новости 16:18

Суд оштрафовал руководителя баров в Петербурге и основателя "Полит.ру" за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Суд оштрафовал руководителя баров в Петербурге и основателя "Полит.ру" за дискредитацию армии

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение в отношении гендиректора издания "Полит.ру" Дмитрия Ицковича по статье о дискредитации российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), об этом 26 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд решил оштрафовать мужчину на 150 тысяч рублей. Издание "Полит.ру", где он значится председателем редакционного совета, Роскомнадзор заблокировал в апреле 2024 года.

С Петербургом Ицковича связывают группы "Ленинград" и "Аукцион", которые он когда-то продюсировал, и руководство барами "В бутылке" в Новой Голландии и "Залив" на улице Некрасова.

Фото: ЗАКС.Ру


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