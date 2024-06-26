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Новости 16:46

Прокуратура Петербурга направила в суд дело о фиктивной регистрации 23 мигрантов

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга направила в суд дело о фиктивной регистрации 23 мигрантов

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который, предположительно, организовал фиктивную легализацией 23 иностранных граждан, об этом 26 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По версии ведомства, с июня по октябрь 2023 года мужчина незаконно поставил на учет в своей квартире на улице Лени Голикова 23 мигранта.

В прокуратуре отметили, что мужчина при этом не собирался их селить в своем жилище, а просто поставил их на учет.

Теперь петербуржец проходит по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в России (ст. 322.3 УК РФ). Уголовное дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: ЗАКС.Ру


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