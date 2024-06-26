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Новости 17:17

В отношении полицейского из Выборгского района возбудили дело о превышении полномочий

фото ЗакС политика В отношении полицейского из Выборгского района возбудили дело о превышении полномочий

В отношении сотрудника дежурной части 19-го отдела полиции Выборгского района Петербурга возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, об этом 26 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следователей, в мае 2024 года в полицию обратился мужчина, который хотел узнать причины задержания его знакомого, однако правоохранитель в ответ нанес ему несколько ударов электрошокером.

Сейчас полицейского задержали. В отношении него возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

На данный момент у мужчины провели обыск, в ходе которого были найдены электрошокер и другие предметы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


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