Эрмитаж изменил график работы в день "Алых парусов"

Музейный комплекс "Эрмитаж" и Главный штаб в Петербурге поменяют свой режим работы из-за "Алых парусов", об этом 26 июня сообщили в пресс-службе музея.

Из-за проведения праздника выпускников "Алые паруса" в пятницу, 28 июня, Эрмитаж закроется в 16:00. Кассы музея закроются на час раньше – в 15:00. Обычно в этот день музей работает до 20:00.

Кроме этого, отмечается что в Зимнем дворце Петра I пройдут всего лишь две экскурсии в 12:00 и в 12:30. Посещение здания будет возможно только в составе групп.

Также будет ограничен проход к Зимнему дворцу по Дворцовой набережной и Дворцовой площади. К зданию можно будет подойти через Миллионную улицу.

Фото: ЗАКС.Ру