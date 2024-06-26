Девять вагонов поезда из Воркуты в Новороссийск сошли с рельсов в Коми

В Республике Коми с рельс сошли девять из четырнадцати вагонов пассажирского поезда № 511 из Воркуты в Новороссийск, об этом 26 июня сообщили в пресс-службе РЖД.

На данный момент движение по участку приостановлено. К месту направлены оперативные службы, на месте принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

По информации ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в результате произошедшего пострадали десять человек, погибших нет. На место вылетел глава Республики Коми Владимир Уйба, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сыктывкарским следственным отделом на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру