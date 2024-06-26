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Суд Петербурга арестовал правоохранителя, подозреваемого в избиении задержанного

фото ЗакС политика Суд Петербурга арестовал правоохранителя, подозреваемого в избиении задержанного

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для сотрудника 19-го отдела полиции Выборгского района Алексея Лыткина по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ), об этом 26 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в апреле 2024 года Лыткин, предположительно, ударил ногами и руками доставленного в отдел мужчину на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Во вторник, 25 июня, полицейского задержали. В этот же день ему предъявили обвинение.

Суд избрал для Алексея Лыткина меру пресечения в виде заключения в СИЗО до 24 августа 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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