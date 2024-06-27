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У станции "Лесная" пассажирский автобус обстреляли из пневматики

фото ЗакС политика У станции "Лесная" пассажирский автобус обстреляли из пневматики

В Петербурге неизвестные злоумышленники открыли стрельбу из пневматического пистолета по стеклам рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №33. Это случилось возле станции метро "Лесная" накануне вечером, о чем сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Стрелявшие разбили одно окно и два стекла в дверях. В инциденте никто из пассажиров не пострадал. Участников выходки разыскивают.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Выборгского района, начавшая разбираться в его деталях.

По сведениям издания "Mash на Мойке", уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).

фото: прокуратура Петербурга


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