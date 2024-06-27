В Кронштадте благоустроят сквер Катерников

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга санкционировала проведение работ в сквере Катерников на территории Кронштадта. Как 27 июня сообщает ведомство, за приведение в порядок именно этой зеленой зоны жители проголосовали в рамках программы "Твой бюджет".

Озеленение, мощение дорожек и восстановление газонов должны будут завершить до конца лета. В сквере появится около 40 метров живой изгороди, свыше 100 кв. метров цветников, а на партерный газон потратят более 120 кг семян.

Сквер разбили в 2009 году в честь катерников Балтики, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны.

фото: ГАТИ Петербурга