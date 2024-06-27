Бастрыкин повторно потребовал завести дело из-за нападения самокатчика на петербурженку

В Петербурге прокуратура отменила решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела (ст. 213 УК) о хулиганстве из-за нападения водителя электросамоката на 68-летнюю прохожую. В этой связи председатель СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело повторно, о чем накануне поздно вечером сообщила пресс-служба его ведомства.

Уличный конфликт, по сведениям СМИ, случился между пенсионеркой и доставщиком еды. Последний совершил наезд на женщину, а после прозвучавшего замечания ударил ее и покинул место происшествия.

Потерпевшей понадобилось оказание специализированной помощи в медицинском учреждении.

Фото: ЗАКС.Ру