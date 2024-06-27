Из-за жары в Петербурге ввели "желтый" уровень опасности

Установившаяся в Петербурге жара побудила городских чиновников объявить "желтый" уровень погодной опасности. Он, как 27 июня сообщает пресс-служба Смольного, будет действовать в четверг с 13 до 18 часов.

В отдельных районах мегаполиса воздух может прогреться до +30 градусов. Граждан просят быть осторожными на улице.

Тем временем главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале пишет о том, что в пятницу 28 июня жара продолжится и даже может усугубиться. При этом за всю историю метеонаблюдений 28 июня температура всего два раза достигала отметки +31 градус.

Фото: ЗАКС.Ру