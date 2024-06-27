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В Петербурге за стрельбу по прохожему задержали юного туриста

фото ЗакС политика В Петербурге за стрельбу по прохожему задержали юного туриста

Стрельба из пневматического пистолета по прохожему стала причиной задержания 17-летнего молодого человека. На него завели дело о хулиганстве (ст. 213 УК), о чем 27 июня сообщает региональный главк МВД.

Юноша атаковал 70-летнего пенсионера в Столярном переулке, выстрелив ему в плечо из окна гостиницы в ночь на понедельник.

Выяснилось, что фигурант приехал из южного региона страны с туристической целью. Пистолет он приобрел вместе с друзьями, задумав попробовать оружие в деле на незнакомом пешеходе. Последнего, оказав помощь, врачи отпустили домой.

Фото: ЗАКС.Ру


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