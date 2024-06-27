Бастрыкин обвинил бизнес в завозе мигрантов

Представители бизнес-сообщества ответственны за нелегальную миграцию в Россию, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на сессии о миграционной политике в рамках Петербургского международного юридического форума. Решать проблему с незаконно находящимися в России иностранцами следует советскими и белорусскими методами, считает он.

"Виноват наш бизнес, он у нас хороший, но разный. Что нужно нашему бизнесу? — Дешевая рабочая сила. Для чего? — Для получения прибыли. <...> Чем меньше бизнес денег тратит на рабочую силу, тем выше прибыль бизнеса. Вот в чем корень зла", — поделился соображениями Бастрыкин и призвал предпринимателей подумать не о деньгах, а об интересах государства.

Вопрос нехватки рабочих рук следует решать методами, применявшимися в СССР в 70-80 годы прошлого века, полагает глава СК. Речь идет о стимулировании внутренней миграции из депрессивных российских регионов.

"Ленинградцы тоже не особенно хотели работать на заводах, на стройках. Что делало руководство Ленинграда? <...> Привозили ребят из Псковской области, Вологодской, близлежащих территорий, Карелии. Не просто приглашали, а создавали профессионально-технические училища, куда ребята приезжали и за семь-восемь месяцев получали специальность, им предоставляли общежития", — обратился к опыту прошлого Бастрыкин.

Глава СК позитивно оценил опыт соседней Белоруссии. "Там не запрещают завоз мигрантов, но там строго регламентируют этот процесс, — заявил он. — Бизнесмен <...> должен доказать миграционной службе, что это незаменимые специалисты и в Белоруссии таких специалистов нет". По его словам, там бизнес должен нести издержки на содержание и проживание завезенных рабочих, контролировать их поведение, а сами трудовые отношения регулируются срочными контрактами. "Контракт закончился — и всех на выход, поэтому там мигрантов и нет", — добавил он.

В СК предлагают сделать отягчающим обстоятельством при преступлении совершение его нелегальными мигрантами, продолжил Бастрыкин. По его утверждению, незаконно находящиеся в России иностранцы совершают больше преступлений, чем их легально въехавшие в страну соотечественники.

Андрей Казарлыга, фото: roscongress.org (скриншот трансляции)