"Страх какой-то божий": Милонов хочет регламентировать увеличение губ

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о пластических операциях, в результате которых губы у женщин увеличиваются в объеме. В его представлении, если нельзя запретить подобным образом менять внешность, то следует хотя бы прописать стандарты выполнения операций. Кроме того, допускать до них нужно только профессиональных врачей, считает политик.

"Здесь четко нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент. <...> Тогда даже безвкусные ПТУшницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог", - заявил единоросс накануне в интервью радиостанции "Говорит Москва".

После хирургической процедуры, по мнению петербуржца, лицо не должно выглядеть противоестественно. Неудачные примеры хирургического вмешательства он уподобил нападению пчел на человеческие губы, добавив, что это "страх какой-то божий" и смотрится "кринжово". Депутат рассчитывает на то, что Минздрав выпустит некое предписание. В противном случае ему страшно за детей, которые могут увидеть последствия операций, исполненных непрофессионалами.

Фото: ЗАКС.Ру