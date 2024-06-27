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Новости 11:28

Нападение мигранта на петербургского школьника на футболе стало уголовным делом

фото ЗакС политика Нападение мигранта на петербургского школьника на футболе стало уголовным делом

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело из-за нападения мигранта на 12-летнего школьника на улице Добровольцев, о чем 27 июня сообщает региональное управление Следственного комитета.

Конфликт случился на поле во время любительского футбольного матча. 25-летний уроженец Узбекистана применил к мальчику удушающий прием. Потерпевший при помощи окружающих смог вырваться, впоследствии врачи отпустили его в удовлетворительном состоянии. Задержанного иностранца подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК). Известно, что он находится в России без регистрации.

Как сообщает ГУ МВД, фигурант нигде официально не трудостроен. В полицию на него заявила 38-летняя мать школьника.

На неделе инцидент привлек внимание главы СК Александра Бастрыкина, потребовавшего возбудить дело.

Фото: ЗАКС.Ру


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