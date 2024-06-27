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Новости 11:48

Центризбирком рекомендовал новый способ погашения неиспользованных бюллетеней

фото ЗакС политика Центризбирком рекомендовал новый способ погашения неиспользованных бюллетеней

Избирательным комиссиям разрешили применять еще один способ погашения неиспользованных бюллетеней на выборах и референдумах.

Если раньше было рекомендовано отрезать левый нижний угол документа, то теперь рекомендовано также "сквозное просверливание (прокалывание, пробивание) бюллетеня не менее чем пятью отверстиями диаметром не менее 6 мм". Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Центризбиркома. Кроме того, отныне можно отрезать и левый верхний угол.

В ЦИКе вместе с тем напомнили, что при погашении бюллетеней не допускается повреждение квадратов для волеизъявления избирателя.

Фото: ЗАКС.Ру


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