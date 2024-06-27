За две недели ни один человек не подал документы на довыборы в ЗакС

Пока ни один кандидат не подал документы для участия в дополнительных выборах депутата городского парламента по 18-му округу, сообщили ЗАКС.Ру в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 27 июня. С момента старта подачи документов прошло две недели - ТИК начал их принимать 14 июня.

"На утро 27 июня в территориальную избирательную комиссию № 6 не подано ни одного пакета документов на выдвижение на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по округу № 18", - сообщили в Горизбиркоме.

Пока о намерения баллотироваться заявляли в парламентских партиях. "Единая Россия" выдвинет медиаменеджера Александра Малькевича, партия "Новые люди" - депутата МО "Юго-Запад" Павел Любимов. КПРФ и ЛДПР также направят на довыборы своих муниципалов: Александра Михайлова из МО "Ульянка" и Евгения Ененкова из МО "Шувалово-Озерки". Партию "Яблоко" будет представлять детский врач Ольга Юркевич. В "Справедливой России - За правду" пока не называют имя своего кандидата.

Довыборы в ЗакС пройдут с 6 по 8 сентября одновременно с выборами губернатора и депутатов 110 муниципальных советов. Вакантное место в Заксобрании появилось после ухода по собственному желанию единоросса Алексея Далматова. Одномандатный избирательный округ расположен на территории Кировского и Красносельского районов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру