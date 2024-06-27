ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:08

За две недели ни один человек не подал документы на довыборы в ЗакС

фото ЗакС политика За две недели ни один человек не подал документы на довыборы в ЗакС

Пока ни один кандидат не подал документы для участия в дополнительных выборах депутата городского парламента по 18-му округу, сообщили ЗАКС.Ру в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 27 июня. С момента старта подачи документов прошло две недели - ТИК начал их принимать 14 июня. 

"На утро 27 июня в территориальную избирательную комиссию № 6  не подано ни одного пакета документов на выдвижение на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по округу № 18", - сообщили в Горизбиркоме.

Пока о намерения баллотироваться заявляли в парламентских партиях. "Единая Россия" выдвинет медиаменеджера Александра Малькевича, партия "Новые люди" - депутата МО "Юго-Запад" Павел Любимов. КПРФ и ЛДПР также направят на довыборы своих муниципалов: Александра Михайлова из МО "Ульянка" и Евгения Ененкова из МО "Шувалово-Озерки". Партию "Яблоко" будет представлять детский врач Ольга Юркевич. В "Справедливой России - За правду" пока не называют имя своего кандидата. 

Довыборы в ЗакС пройдут с 6 по 8 сентября одновременно с выборами губернатора и депутатов 110 муниципальных советов. Вакантное место в Заксобрании появилось после ухода по собственному желанию единоросса Алексея Далматова. Одномандатный избирательный округ расположен на территории Кировского и Красносельского районов. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама