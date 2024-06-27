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Приговор петербуржцу Белоусову* по делу о фейках про армию оставили прежним

фото ЗакС политика Приговор петербуржцу Белоусову* по делу о фейках про армию оставили прежним

Кассационный суд в Петербурге признал законным приговор, вынесенный копателю Олегу Белоусову*, которого признали виновным в распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Об этом 27 июня пишет издание RusNews. Мужчина отбывает срок длиной в 5,5 лет. Наказание было назначено в марте прошлого года.

На заседании Белоусов* пытался привести аргументы в свою защиту, тогда как судья просил его поберечь время и не пересказывать материалы дела.

В приговор 56-летнему фигуранту, имеющему третью группу инвалидности, также вошли призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Преследование Белоусова* началось из-за высказываний в чате кладоискателей. Он отбывает срок в Кировской области.

*Росфинмониторинг внес Олега Белоусова в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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