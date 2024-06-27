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Новости 13:05

Из-за разогревания еды на Вечном огне в Киришах завели уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за разогревания еды на Вечном огне в Киришах завели уголовное дело

В Ленинградской области возбудили дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), фигурантами которого стали двое 18-летних жителей Киришей. Об этом накануне вечером сообщило управление СК по региону.

Преступлением сочли разогревание еды на Вечном огне и употребление ее в границах памятника. Речь идет о мемориале "Память павших", установленного в честь тысяч красноармейцев, захороненных здесь же в братской могиле.

Следствие считает, что молодые люди оскорбили память защитников Отечества, и ходатайствовало об их аресте.

фото: ЗАКС.Ру


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