Активисты недовольны качеством покоса газонов в Зеленогорске

Петербургские активисты вступили в спор с администрацией Зеленогорска. Он начался из-за неподобающего, с точки зрения жителей, качества покоса газонов. Фотография, на которой запечатлен косильщик за работой и голая земля рядом с ним, была отправлена в паблик администрации "ВКонтакте". Чиновники дали свою оценку ситуации. Они провели 24 июня выездную проверку и не обнаружили нарушений, сославшись на технологический регламент.

"Обращаем внимание, что летняя уборка предусматривает своевременную и регулярную косьбу травы в зонах зеленых насаждений. Регулярное выкашивание газонных трав способствует активизации кущения злаков, образованию плотной дернины и красивого на вид травостоя, устойчивого к антропогенной нагрузке", - гласит официальный ответ.

С таким видением проблемы заявители не согласились, о чем 27 июня сообщило движение "Живой город". Упомянутый выше регламент, указывают они, требует оставлять траву высотой 5-8 см, а также поливать и рыхлить газоны. Если этого не делать, то в жару можно ожидать пыльной бури, считают активисты.

фото: движение "Живой город"