Пожилой петербуржец пожаловался в СК на годами отсутствующее водоснабжение

Петербургские правоохранители начали доследственную проверку ситуации с 82-летним жителем Выборгского района города. Как сообщает информационный центр СК, пенсионер живет в частном домовладении и жалуется на плохое коммунальное обслуживание.

По словам заявителя, более двух лет в его жилье отсутствует водоснабжение, а на улице рядом с домом, расположенным у кладбища, не горит свет. Наконец, в обращении указано, что в непосредственной близости от места проживания пожилого горожанина регулярно осуществляется вывоз мусора.

Проверку по жалобе пенсионера взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, запросивший доклад о ней и о принятом процессуальном решении.

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