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Новости 15:17

Володин ответил Бастрыкину на шутку про Государственную думу

фото ЗакС политика Володин ответил Бастрыкину на шутку про Государственную думу

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина про парламент, об этом 27 июня пишет "Фонтанка.ру".

Ранее во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой", но потом сразу же извинился и сказал, что увидел эту шутку в комментариях в интернете. Тогда речь шла о ситуации с миграцией в стране и принятии законов в этой области.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", – заявил Володин, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, что с 26 по 28 июня в Петербурге проходит Петербургский международный юридический форум.

Фото: duma.gov.ru


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