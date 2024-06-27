В Петербурге изымут 22 участка под строительство ВСМ

Для строительства петербургского отрезка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой изымут 22 участка, об этом 27 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на распоряжение Росжелдора.

Под стройку магистрали попали участки общества автомобилистов, институт, рынок и бизнес. При этом из 22 участков целиком не нужен ни один. Например, "Институт возобновляемых источников энергии" из шести гектаров занимаемой площади отдаст только восемь квадратных метров.

Больше всех отдадут Рэйк Ди С и ООО "Городской оптовый рынок Салова 52" недалеко от улицы Зубарева. Помимо них, землями поделятся автостоянка "Вигвам", ПАО "Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", АО "Красный нефтяник", а также два физлица.

Также более 700 квадратных метров изымут из владения "Строительной компании Бриз", управляющей ТРЦ "Галерея".

Фото: ЗАКС.Ру