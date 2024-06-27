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Новости 17:17

В России готовят законопроект, запрещающий идеологию отказа от детей

фото ЗакС политика В России готовят законопроект, запрещающий идеологию отказа от детей

В России разрабатывают законопроект, согласно которому в стране будет запрещена идеология child-free, она же "отказ от детей", об этом 27 июня пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова.

"Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", – сказал Вуколов.

Он также отметил, что проект подготовят и проработают с экспертным сообществом. По его словам, в России нужно создать систему, которая бы защищала ценности страны.

Кроме этого, Вуколов отметил, что должны стимулироваться социальные условия, чтобы поощрить рождение детей.

Фото: ЗАКС.Ру


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