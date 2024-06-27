Бельский назвал дефицит мужчин важной проблемой Петербурга

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что в городе важной проблемой является дефицит мужчин, об этом 27 июня пишет "Коммерсантъ-СПб" со ссылкой на слова парламентария на ПМЮФ-2024.

Депутат заявил, что население Петербурга состоит преимущественно из женщин. По его словам, среди жителей города одна треть это мужчины, а остальные две трети это лица женского пола.

"У нас сейчас в Петербурге больше проживает женщин: две трети на одну треть мужчин. Женщин, которые могли бы завести семью. Мы уже задумываемся о том, что как бы нам все-таки наполнить (город) мужчинами", – отметил он.

По словам Бельского, в Петербурге думают, как можно решить эту проблему. Для этого правительство хочет открыть еще одно военное училище, чтобы в город приезжало больше мужчин.

Фото: ЗАКС.Ру