В комтрансе заявили о готовности начать фиксировать нарушения ПДД на электросамокатах

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил, что ведомство готов взять на себя ответственность за регулирование использования электросамокатов, об этом 27 июня сообщили в пресс-службе комитета.

По словам Енокаева, регулирование использования самокатов на уровне городской власти поможет повысить уровень безопасности на тротуарах.

"На нашем опыте уже – запрет движения СИМ во время ПМЭФ, Военно-Морского салона, ПМЮФ, праздника "Алые паруса"…И мы видим реальный положительный эффект от введения таких ограничений", – сказал Енокаев.

Он также напомнил, что в Петербурге узкие тротуары, а в центре их расширить не получится из-за охранного статуса.

Фото: ЗАКС.Ру