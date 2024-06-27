Почти 800 петербуржцев пострадали от укусов клещей с 20 июня

В Петербурге с 20 по 26 июня клещи укусили 797 местных жителей, об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что среди общего числа пострадавших 125 человек – несовершеннолетние. Больше всего укусов зафиксировано в Пушкинском и Курортном районах Петербурга.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что за этот период было зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

В этот же период 1 321 петербуржец сделали прививки от клещевого энцефалита, из них 561 человек – дети.

Фото: Комздрав СПб / Telegram