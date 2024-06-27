Новый причал в Петербурге откроют в июле у Музея Фаберже

У Музея Фаберже в Петербурге откроют новый городской причал в июле 2024 года, об этом 27 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Новая пристань общего пользования станет 20-й в Петербурге. Агентство внешнего транспорта станет пользователем участка акватории реки Фонтанки у дома №21.

Сейчас планируется установить металлический понтон и обустроить сам причал рядом с Музеем Фаберже.

На данный момент, в Петербурге всего 76 причалов, два из которых имеют электрозарядную инфраструктуру. В будущем такие причалы появятся на Южной дороге и на Синопской набережной.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга