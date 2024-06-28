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Новости 9:16

Температура в Петербурге 28 июня будет на 7-8 градусов выше климатической нормы

фото ЗакС политика Температура в Петербурге 28 июня будет на 7-8 градусов выше климатической нормы

Погода в Петербурге на несколько градусов превысит климатическую норму и обойдется без дождей, об этом 28 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет формироваться за счет обширного барического максимума. Благодаря этому в городе будет тепло на 7-8 градусов выше климатической нормы, а дождей не будет совсем.

Воздух прогреется до +29…+31 градусов. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу, 30 июня, в Петербурге возможны грозы и температура до +29 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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