На "Алые паруса" в Петербург приехали школьники из 16 государств

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько билетов на "Алые паруса" для выпускников было выпущено в 2024 году, об этом 27 июня сообщали в пресс-службе Смольного.

В общей сложности было выпущено 130 тысяч билетов. Также губернатор отметил, что все билеты – именные, и перепродать их в интернете не получится.

По словам Беглова, на "Алые паруса" в 2024 году приедут школьники из 38 регионов России, в числе которых 500 выпускников из Мариуполя, а также бывшие учащиеся школ из 16 государств.

Отмечается, что одной из тем праздника станут юбилеи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Академии наук.

Фото: ЗАКС.Ру