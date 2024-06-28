В Петербурге и Ленобласти почти 100 уголовных дел возбудили после проверок мигрантов полицией

Петербургские и областные правоохранители подвели итоги операции "Нелегал", которую провели с 10 по 16 июня в регионах, об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным регионального МВД, в общей сложности полицией было пресечено 2,6 тысячи нарушений миграционного законодательства. Из России было выдворено около 300 нелегальных иностранных граждан. Также 144 мигранта должны будут самостоятельно покинуть страну.

Кроме этого, правоохранители отметили, что было возбуждено 97 уголовных дел, которые связаны с организацией незаконной миграции. Полицией было пресечено десять преступлений, совершенных мигрантами.

В ходе рейдов полиция проверяла стройки, рынки и автомобили.

Фото: ЗАКС.Ру