В 2024 году будет отремонтировано более 20 петербургских фонтанов

В Петербурге в 2024 году восстановят 21 фонтан, об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, фонтаны в городе начали восстанавливать еще в 2019 году и продолжают делать это до сих пор.

Губернатор отметил, что многие фонтаны, которые стояли во дворах домов, были заброшенные. Петербуржцы делали из них клубы, не дождавшись воды в сооружениях.

На данный момент, в Петербурге работают 86 фонтанов. В этом году работы будут проведены не только с дворовыми фонтанами, но и с теми, которые являются культурным наследием города.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга