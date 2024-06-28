В Ботаническом саду призвали детей и пожилых не посещать оранжереи из-за сильной жары

Ботанический сад Петра Великого предупредил петербуржцев о сложностях нахождения в оранжереях из-за жары в городе, об этом 28 июня сообщили в пресс-службе учреждения.

Там отметили, что из-за жары в некоторых оранжереях температура может достигать +35 и более градусов при высокой влажности.

В Ботаническом саду призвали учитывать факт жары при покупке билетов. Также в учреждении порекомендовали детям и пожилым людям посетить сад в другой, более прохдадный, день.

В случае, если жара станет совсем сильной, то экскурсии по оранжереям временно приостановят.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга