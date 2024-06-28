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Новости 12:21

ЗакС рассмотрит проект об отмене двойных восстановительных выплат за повреждение газона при благоустройстве

фото ЗакС политика ЗакС рассмотрит проект об отмене двойных восстановительных выплат за повреждение газона при благоустройстве

На рассмотрение Заксобрания поступил проект, отменяющий двойные выплаты за нарушения газонов и покрытий при проведении работ по благоустройству. Ознакомиться с документом можно на сайте петербургского парламента.

Поправки в закон "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" внесла 25 июня постоянная комиссия ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. Проект расширяет список случаев, при которых восстановительные выплаты не выплачиваются в двойном объеме. Сейчас это касается проведения санитарных рубок и рубок ухода и удаления аварийных деревьев, а также обеспечения нормативного светового режима в помещениях и случаев устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Документ дополняет перечень работами по строительству и реконструкции капитальных объектов, а заодно по сохранению объектов культурного наследия, ремонтом автомобильных дорог. Также в список предполагается включить работы по восстановлению или созданию зеленых насаждений и по размещению объектов благоустройства, выполняемые за счет городских муниципалитетов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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