ЗакС рассмотрит проект об отмене двойных восстановительных выплат за повреждение газона при благоустройстве

На рассмотрение Заксобрания поступил проект, отменяющий двойные выплаты за нарушения газонов и покрытий при проведении работ по благоустройству. Ознакомиться с документом можно на сайте петербургского парламента.

Поправки в закон "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" внесла 25 июня постоянная комиссия ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. Проект расширяет список случаев, при которых восстановительные выплаты не выплачиваются в двойном объеме. Сейчас это касается проведения санитарных рубок и рубок ухода и удаления аварийных деревьев, а также обеспечения нормативного светового режима в помещениях и случаев устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Документ дополняет перечень работами по строительству и реконструкции капитальных объектов, а заодно по сохранению объектов культурного наследия, ремонтом автомобильных дорог. Также в список предполагается включить работы по восстановлению или созданию зеленых насаждений и по размещению объектов благоустройства, выполняемые за счет городских муниципалитетов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру